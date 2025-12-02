ETV Bharat / education-and-career

ಜನವರಿಯಿಂದ CBSE 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ; ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟ

ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿಯ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕ ನಮೂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

CBSE Issues strict guidelines regarding Practicals Marks Upload
ನವದೆಹಲಿ: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂಕಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗಳ ಕುರಿತು ಮಂಡಳಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಶಾಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿರುವ ಡಾ ಸನ್ಯಂ ಭಾರಧ್ವಾಜ್​, ವೆಬ್​ ಪೋರ್ಟಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಶಾಲೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. 2026ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಂಡಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪ-ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಸಾರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಮತ್ತು ದೋಷ ಮುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸುಧಾರಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

2025ರ ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಂಕ ವಿತರಣಾ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಾದ ನಮೂದುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಕ ನಮೂದಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾಡುವ ವಿಳಂಬವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಶಾಲೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ: ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ವಿನಾಯಿತು ನೀಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ, ಶಾಲೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್​ಒಪಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿಯ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವು ಒಟ್ಟು 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

