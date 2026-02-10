ETV Bharat / education-and-career
12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ - ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು CBSE ನಿರ್ಧಾರ: OSM ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ವೇಗಗೊಳಿಸಲು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : February 10, 2026 at 4:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) ಈ ವರ್ಷದಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (OSM) ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ವೇಗ ಮತ್ತು ದೋಷ-ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ -ಸಂಯೋಜಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, 2026ರ ಮಂಡಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 4.6 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ (ಆಫ್ಲೈನ್) ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆನ್ - ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (OSM)ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಉಳಿಸುವುದು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ಅಂಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ -ಸಂಯೋಜಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಐಪಿ ವಿಳಾಸ, ವಿಂಡೋಸ್ 8 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕನಿಷ್ಠ 4 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 1 ಜಿಬಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಿಕೆ, ನವೀಕರಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್, ಅಡೋಬ್ ರೀಡರ್, ಕನಿಷ್ಠ 2 ಎಮ್ಬಿಪಿಎಸ್ ಸ್ಥಿರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೇರಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ : ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಗಮ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, OASIS ಐಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ.
