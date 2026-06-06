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12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಜೂನ್ 7 ರವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ CBSE
ಜೂನ್ 6 (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ)ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಗಡುವನ್ನು ಈಗ ಜೂನ್ 7 (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ)ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 9:33 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ -ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶುಕ್ರವಾರ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜೂನ್ 7ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
In the interest of students, CBSE has decided to extend the last date for submission of applications for Verification and Re-evaluation of Question(s) for the Class XII Board Examinations, thereby providing students additional time and support to complete the process.— CBSE HQ (@cbseindia29) June 5, 2026
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'X' ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವ ಮಂಡಳಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಜೂನ್ 6 (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ)ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಗಡುವನ್ನು ಈಗ ಜೂನ್ 7 (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ)ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ಅತೃಪ್ತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮಂಗಳವಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆದಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪುಟಗಳು, ಕಾಣೆಯಾದ ಪೂರಕ ಹಾಳೆಗಳು, ಕಾಣೆಯಾದ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ಗಳು, ಮಸುಕಾದ ಪುಟಗಳು, ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಮಂಡಳಿಯು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (OSM) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಬವವಾದ ಬಳಿಕ CBSE ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
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