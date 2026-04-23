CBSE 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ

ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೇ 15ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 2:13 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ) 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೇ 15ರಿಂದ ಮೇ 21ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನುಸಾರ, ಮೇ 15ರಂದು ಗಣಿತ, ಮೇ 16ರಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​, ಮೇ 18ರಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೇ 19ರಂದು ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು, ಪಂಜಾಬಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮೇ 20ರಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ(AI) ಪತ್ರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೇ 21ರ ಕಡೇಯ ದಿನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ (ಏ.15) ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಮಂಡಳಿ ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಯಮ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

2026ರಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಥವಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದ್ವಿಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.93.70ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಶೇ.93.66 ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.0.04ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

