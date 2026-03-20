ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 10ನೇ ತರಗತಿ CBSE ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದರಿ: ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ಸ್!
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದುಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : March 20, 2026 at 12:12 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಒಮನ್, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಬರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ)ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆ. 17ರಿಂದ ಫೆ. 28ರವರೆವರೆಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: 2025ರ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಅವರ ಎಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶ: ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅವರ ಉತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ: ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
