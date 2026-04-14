ಡಿಜಿಲಾಕರ್​ ಮೂಲಕ CBSE 10-12ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ ಮೂಲಕ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 14, 2026 at 12:16 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಸಿ) 2026ರ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಜಿಲಾಕರ್​ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶಾಶ್ವತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಖಾತೆ ನೋಂದಣಿ (APAAR ID) ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರದ ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲು ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ದಿನದಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, DigiLocker ಮತ್ತು UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

APAAR ID ಲಿಂಕ್​: ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ APAAR ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಡಿಜಿಲಾಕರ್​ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ APAAR ಐಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಹಂತ ಅನುಸರಿಸಿ: APAAR ಐಡಿ ಇಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ರಚಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಖಾತೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳು: ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರವೇಶ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ: ಮೊದಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ 6 ಅಂಕಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವೇಶ ಕೋಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕೋಡ್ 5 ಅಂಕಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ 0 ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಂತರ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದ ಒಟಿಪಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಖಾತೆ ರಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಈಗಲೇ ತಯಾರಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನದಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದೂ, ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಮಯ ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಾಖಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ.

ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಎಂದರೇನು? ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗ.

APAAR ID ಎಂದರೇನು?: APAAR ID 12 ಎಂಬುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. APAAR ID ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

