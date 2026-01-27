ETV Bharat / education-and-career
ನೀವು IITಯಲ್ಲೂ BEd ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು!
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಹಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳೂ ಇವೆ.
Published : January 27, 2026 at 5:58 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತಮ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯವೇ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎನ್ಐಟಿ ಅಥವಾ ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೂ ಇವೆ.
ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಂಯೋಜಿತ BEd ಕೋರ್ಸ್: ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಪುಣರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಐಐಟಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಐಟಿಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಸಂಯೋಜಿತ BEd ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ಐಟಿಇಪಿ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೇಶವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಎನ್ಸಿಇಟಿ) ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಮತ್ತು BEd ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?:
ಐಐಟಿಗಳು: ಖರಗ್ಪುರ, ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಜೋಧ್ಪುರ, ರೋಪರ್.
ಎನ್ಐಟಿಗಳು: ವರಂಗಲ್, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್, ಪುದುಚೇರಿ, ತ್ರಿಪುರ, ಜಲಂಧರ್
ಯಾವಾಗ?
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಯೋಜಿತ ಬಿಎ, ಬಿಎಸ್ಸಿಇಡಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಂಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಇಡಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿ ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು BEd ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಕಟಣೆ: ಫೆಬ್ರವರಿ/ ಮಾರ್ಚ್
ನೀವು ಆಕ್ಚುರಿ ಫೆಲೋ ಆಗುತ್ತೀರಾ?
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಅಂಶಗಳ ಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ವಿಮಾ ಗಣಿತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಎನ್ನಲಾಗುವುದು. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಅವರು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 761ಆಕ್ಚುರಿ ಫೆಲೋಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಅಂಕಿ - ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆಕ್ಚುರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಕ್ಚುರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಾಧಾನ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಆಕ್ಚುರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಕಾಂ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಗಣಿತ, ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು, ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ 4ಹಂತಗಳನ್ನು (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರನ್ನು ಫೆಲೋಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಫೆಲೋಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲ ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಾಕು.
ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಸಿಇಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್: ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ತಿಂಡಿಗಳು, ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತಜ್ಞರ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಪಿ) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಅರ್ಹತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶವು ಪಾಲಿಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಐಐಪಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ: ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 18 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 30 ವರ್ಷಗಳು.
ಎಂಎಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಸಹ ಅರ್ಹರು. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 30 ವರ್ಷಗಳು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
