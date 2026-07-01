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ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: ಜುಲೈ 28ರಂದು ಎಕ್ಸಾಂ

12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 28 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Applications Open For CBSE Class 12 Supplementary Exam 2026
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 3:11 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 2025 – 2026ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ) ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಎಲ್​ಒಸಿ) ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜುಲೈ 28 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಂಡಳಿಯು ಶಾಲೆಗಳು, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 12ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಒಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಜುಲೈ 8 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 28ಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 28 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅದೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 2026ರ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಾಗ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೇಯ ದಿನಾಂಕ: ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 320 ರೂ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 1,100 ರೂ. ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 2,200 ರೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್​ಒಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 8 ಆಗಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಶಾಲೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಎಲ್​ಇಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

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