ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 50 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ!; ಯಾವುದು ಆ ಯೋಜನೆ - ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ- ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಡದೇ ಸಾಲ -ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ
Published : February 18, 2026 at 5:50 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವ್ಯಾಪಾರದತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವವರು, ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಇತರರಂತೆ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೇ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 50 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಯೋಜನೆ ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು? ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಪಿಎಂ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ನಿಧಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 1, 2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು DFS ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್: ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ UPI ಆಧಾರಿತ RuPay ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಸಗಟು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರು?: ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು, ಬೀದಿ ಬದಿ ಆಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು, ಕ್ಷೌರಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಮತ್ತು ಚಮ್ಮಾರರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ;
- ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದವರು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಡದೇ 'PM ಸ್ವಾನಿಧಿ' ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೊದಲ ಸಾಲವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಡಿತಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
- 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ EMIಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು.
- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಲದ ಮೂರನೇ ಕಂತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು UPI ಲಿಂಕ್ಡ್ ರುಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
- ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೂ. 1600 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು:
- ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ
- ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ Me-Seva ಅಥವಾ CSC ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- ಅಂತೆಯೇ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮುಂದೆ, ನೀವು ಆಧಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 7 ರಿಂದ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
