ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಭಾರತದತ್ತ Zara, H&M ಮತ್ತು M&S ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್: ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೂಸ್ಟ್?
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಹಿತಕರ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಭಾರತದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 6:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ZARA, H&M ಮತ್ತು Marks & Spencer (M&S) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆದೇಶಗಳನ್ನು (ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು) ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಏಷ್ಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ನ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಇತರೆ ಏಷ್ಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಶಾಂತಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಬಂದ್, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸರಕು ಪೂರೈಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿವೆ.
ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಮಾರು 254 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಣದಾಜು 2,350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿವೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಏಕೆ? ಝಾರಾ, ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಎಂ, ಎಂ ಅಂಡ್ ಎಸ್, ಸೆಲಿಯೊ (Celio) ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಭಾರತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, 'ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ' (CTI), ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ZARA ಮತ್ತು H&M ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಇತರ ಏಷ್ಯನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು, ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು.
"ಒಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಸ್ವತಃ ಭಾರತದತ್ತ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಭಯಪಡುವ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ" ಎಂದು ಸಿಟಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಿರುಪುರ, ಸೂರತ್, ಲುಧಿಯಾನ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ನೋಯ್ಡಾ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಭಾರತದ ಉಡುಪು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉಡುಪು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಶಾಂತಿ, ಮುಷ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 'ಜಾರಾ' (Zara), 'ಎಚ್ ಅಂಡ್ ಎಂ' (H&M) ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಿಟಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಅವರು ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು 12,500 ಟಕಾಗಳಿಂದ 17,000 ಟಕಾಗಳಿಗೆ (ಸುಮಾರು 138 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತದ ಸರಕು ಡೆಲಿವರಿ ಫಾಸ್ಟ್: ಸಿಟಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ತಯಾರಕರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಢಾಕಾದಿಂದ ಸರಕು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 120 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರು 60 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲರು. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು, ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಲ್ಲದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 40 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಟಿಐ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಹತ್ತಿ ಕೃಷಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 90 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ 3.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು (MSMEs) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಪವರ್ಲೂಮ್ (ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಗ್ಗ) ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ ಘಟಕಗಳು, ಬೊಟಿಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಜವಳಿಗಳ ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಟಿಐ ಒತ್ತಾಯ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಜರಾ ಮತ್ತು ಎಚ್&ಎಂ ನಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಅನುಮತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಿಟಿಐ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಮಣಿಯಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಮೇರಿಕನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತೆಯೂ ಅದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕದಿಂದ ನಾವು ಬೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ 2,360 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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