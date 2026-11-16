ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ದುಬಾರಿ: ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ.12.29ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
Published : November 16, 2026 at 1:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಧನ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (WPI) ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರೇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. 12.29ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 11.39ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.8.14 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.26ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.10.28 ಇತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 11.69ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಖನಿಜಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇ.9.51, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 12.64ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಶೇ. 8.67 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.9.24ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕೂಡ ಏರಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 25.85 ಇದ್ದ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 32.84ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಉತ್ಪಾದಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. 9.54ರಷ್ಟಿದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: "2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಖನಿಜ ತೈಲಗಳು (ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ), ಕಚ್ಚಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ವಿದ್ಯುತ್, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮೂಲ ಲೋಹಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳು, ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ" ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಏರಿಕೆ: ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಲ್ಲರೆ (CPI) ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.09ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (RBI) ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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