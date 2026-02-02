ಫೆಡ್ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಾರ್ಷ್ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರ; ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ದರ?
ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
By PTI
Published : February 2, 2026 at 12:44 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆವಿನ್ ವಾರ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಫೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದ ಹಿನ್ನಲೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ9 ಮತ್ತು ಶೇ28ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗೇ ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸಾಧಾರಣ ನಷ್ಟದ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.
2017ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, ಫೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೊವೆಲ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಬೇಗನೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಟ್ರಂಪ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿದೂಷಕ, ಕೆಲವು ನಿಜವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊವೆಲ್ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಇದೀಗ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕೆವಿನ್ ವಾರ್ಷ್ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬುಷ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಕುಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಈ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕುಸಿತದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ವಾರ್ಷ್ ಅಡಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ಚೀನಿವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 99.9 ಪ್ಯೂರಿಟಿಯ 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1,49, 950 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂಚರ್ ಬೆಲೆ 1,40,000 ರೂ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,40,000 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ 100% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ