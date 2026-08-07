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ಡೆಡ್​ಲೈನ್​ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?

ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಪಾವತಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Image)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 2:35 PM IST

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ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಸಣ್ಣ ವಿಳಂಬ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪೊಂದು ನಿದರ್ಶನ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 70 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ.

2017ರ ಜುಲೈ 5ರ ವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 2017ರ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದುಹೋಗಿತ್ತೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಯ ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ಆದರೂ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪಾವತಿಸಿದ್ದ 7 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು.

ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ: ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 15, 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾತ್ರ. ಟರ್ಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಮೀರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಪಾಲಿಸಿ ತನ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು.

ಕಂಪನಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದರಪಟ್ಟಿಗಳು ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲೇಮ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

ಕಂಪನಿಯ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

TERM INSURANCE
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ
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