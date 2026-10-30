ಈ ವರ್ಷ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.32%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $91 ಆಗಲಿದೆ: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜು
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2027ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 8:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದ ಇಳಿಕೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವ 'ಬ್ರೆಂಟ್' (ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ), 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 69 ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಾಸರಿ 91 ಡಾಲರ್ಗಳಿಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು 2027ರಲ್ಲಿ 79 ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಪವೇ ಉಳಿಯಲಿವೆ - ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್: ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಗಳು (ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೊಸ ಗಣಿಗಳು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಪವೇ ಉಳಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ, 2027ರ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 13,000 ಡಾಲರ್ (ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಪೌಂಡ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5.90 ಡಾಲರ್) ಬೆಲೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ತವರದ (tin) ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇ.22ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 45,000 ಡಾಲರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸತುವು (zinc) ಬೆಲೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 3,100 ಡಾಲರ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, 2027ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 4,250 ಡಾಲರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.7.6ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
"ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳು ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಐಹಾನ್ ಕೋಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ತನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು 2026ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2027ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಡಚಣೆ, 'ಎಲ್ ನಿನೋ' (El Niño) ಪರಿಣಾಮ, ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಕುಗಳ (commodities) ಬೆಲೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಶೇ.23 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಂತರ 2027 ರಲ್ಲಿ ಇವು ಶೇ.7 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವು, ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯು ಶೇ.5.2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
2020 ರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ನಂತರದ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. "ತೈಲ ಬಳಕೆಯು ಶೇ.2.5 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, 2020 ಮತ್ತು 1980 ರ ನಂತರ ದಾಖಲಾದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಕುಸಿತ ಇದಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತೈಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಳಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆಗಳು: ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ನಂತರ ಅವು ತಗ್ಗಿದವು. 2026 ರಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು 2027 ರಲ್ಲಿ ಇವು ಮತ್ತೆ 2025ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒತ್ತಡದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
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