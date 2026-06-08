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ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್​ 10 ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾವುವು? ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್​​ಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆಯೇ?

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್​ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

STRONGEST CURRENCY IN WORLD
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 8:34 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಅದರ ವಿನಿಮಯ ದರ 95.24 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ 97 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್​ ಮೌಲ್ಯ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಡಾಲರ್​ ಅನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಹೌದು. ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ಮೂಲಕವೇ ವಿಶ್ವದ ಬಹುಪಾಲು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಕುವೈತ್‌ನ ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾಲರ್​​ಗಿಂತಲೂ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ 10 ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಲವನ್ನು ಅದರ ವಿನಿಮಯ ದರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಿಮಯ ದರ ಎಂದರೇನು? ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ.

ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಲ ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಲವನ್ನು ಅದರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ವಿನಿಮಯ ದರ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಬಹುದು. ವಿನಿಮಯ ದರ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೇನು?: ನಾಸ್ಡಾಕ್ (ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್) ಪ್ರಕಾರ, ಬಲವಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದರೆ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ಬಲವು ಅದರ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮತೋಲನವು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಲವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಲವನ್ನು ಅದರ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳಿಂದಲೂ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟೂ, ಅದರ ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್-ಡಾಲರ್​ ಯಾವುದು ಬಲಿಷ್ಠ?: ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನಿಮಯ ದರ ಮತ್ತು ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವ. ವಿನಿಮಯ ದರವು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಒಂದೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ 3.27 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಂದು ದಿನಾರ್​​ಗೆ 308.47 ರೂಪಾಯಿ.

ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದಿನಾರ್​ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಲರ್ ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಥವಾ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಡಾಲರ್ ವಿಶ್ವದ ಮೀಸಲು ಕರೆನ್ಸಿಯ 58% ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 88ರಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಡಾಲರ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ.

10 ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು: ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ, ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ 3.23 ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ದಿನಾರ್ 2.65 ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 253.01 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮ. ಇತ್ತ ಒಂದು ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ 2.6 ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್‌ ಆದರೆ, 248.16 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮ.

ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಏಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ?: ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್‌ನ ಪ್ರಬಲ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿರಲು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಪಾರ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು, ಸಣ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿಯೇ ಕಾರಣ. ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಡಾಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?: ಒಂದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಲ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

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