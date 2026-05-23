ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಮೊತ್ತವು ಬದಲಾಗುವುದೇಕೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ!
ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನವಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
Published : May 23, 2026 at 11:25 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರ ₹1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತಲುಪಿದೆ. 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ನಗದು ಪಡೆಯಲು ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಸುವ ಎರಡು ಬಳೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊಂದಲದ ವಿಷಯವೂ ಹೌದು. ಲೋಹದ ಶುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನವಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ: ಶುದ್ಧತೆಯು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ?: ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ (24K) ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಭರಿತ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸತುವಿನಂತಹ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18K, 20K ಮತ್ತು 22K ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಲದಾತರು ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ 24K ತೂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು 10 ಗ್ರಾಮ್ 22K ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 91.6% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 18K ಚಿನ್ನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 75% ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಒಂದೇ ಆದರೂ 18K ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ 22K ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ 22K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹14,300 ಇತ್ತು. ಆಗ ನೀವು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಸಾಲದಾತರು ಶುದ್ಧತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?: ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ಲೆಂಡರ್ಗಳು 2026ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
22K ಗೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್: ನೀವು ನೀಡುವ ಆಭರಣ 18K ಅಥವಾ 20K ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಲದಾತರು ಅದನ್ನು 22K ಸಮಕಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
30 ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ: ಹಠಾತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಬೆಲೆಯು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದುದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಟಿಯರ್ಡ್ LTV ಅನುಪಾತಗಳು: 2026ರಲ್ಲಿ ಟಿಯರ್ಡ್ ಲೋನ್-ಟು-ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (LTV) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ 85ರಷ್ಟು LTV ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಶ 75ರಷ್ಟು LTV ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?: 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು LTV ಮಟ್ಟಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವ ಅಂದಾಜು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ - ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ (18K, 20K ಅಥವಾ 22K) ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಮತ್ತು 2026ರ LTV ಟಿಯರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ 22K 20 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಸಾಕು (ಶೇ 85 LTV) ಆದರೆ 18K 25 ಗ್ರಾಂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
24K ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲ ಏಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ?: ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ 24K ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವು 2026ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆಗಿವೆ. 99.9 ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮದಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಗ್ರಾಮ್ 24K ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
18K ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 22K ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ ಏಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?: ನಿವ್ವಳ ಚಿನ್ನದ ಅಂಶವು ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 22K ಚಿನ್ನ ಶೇ 91.6 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, 18K ಕೇವಲ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
10K ಅಥವಾ 14K ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು 18K ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
