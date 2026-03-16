ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ 2.13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ; ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆತಂಕ
ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ) ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 1.81 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.45 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 2;13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : March 16, 2026 at 2:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ, ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳು ಶೇ. 2.13 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ) ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 1.81 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. 2.45 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇತರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೂಲ ಲೋಹಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ 2026ರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದರದ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.19 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 1.55 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ತರಕಾರಿ ಹಣದುಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ: ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.78 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.73ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಮೊಟ್ಟೆ - ಮಾಂಸಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಯಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲೂಪಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. 2.92 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 2.86 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.7.58 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.8.80ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಳಿತವು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3.78 ರಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.01 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3.2 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 2.75 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಶೇ 1.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾನದಂಡ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
