ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಶೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : February 10, 2026 at 1:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕವು ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ (ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾಹಿತಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲಿವೆ. ಸೇವೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳು, ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಣಗಿದ ಡಿಸ್ಟಿಲರ್ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕೆಂಪು ಸೋರ್ಗಮ್, ಮರದ ಬೀಜಗಳು, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕೆಲವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ, ವೈನ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳು, ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್' ಅಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ರಹಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೃಷಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ: ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೆಲವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ, ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 18ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
