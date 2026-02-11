ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದ ಹಲವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಫ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?
ಆರಂಭಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾರ್ಪಡುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
Published : February 11, 2026 at 11:48 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಭವನ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು, 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು 'ಉದ್ದೇಶ'ವೆಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಭಾರತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ತೆಗೆದಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಶ್ವೇತಭವನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಡಿಸ್ಟಿಲರ್ಗಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮರದ ಬೀಜಗಳು, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕೆಲವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಮೆರಿಕದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೆರಿಕನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಯುಎಸ್ ಇಂಧನ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಹೊರಬಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ಬದ್ಧತೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 'ಉದ್ದೇಶಗಳು' ಎಂದು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಜತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 500 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳ ದೃಢವಾದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಭಾರತ ದೃಢವಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
