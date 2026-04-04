ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಯಾವ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಉತ್ತಮ?

Which Tax Regime is Better?
ಯಾವ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಉತ್ತಮ?
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 5:26 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ. 12.75 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೂ. 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ರೂ. 75,000 ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನ ರೂ. 12.75 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ. 75 ಸಾವಿರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ರೂ. 12 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವೋಚರ್‌ಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 15,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಇದು ರೂ. 5,000 ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ರೂ. 12.75 ಲಕ್ಷಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್; ಪಿಪಿಎಫ್; ಜೀವ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇಕ್ವಿಟಿ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು (ELSS), ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 3,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು ರೂ. 100 ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವೆಚ್ಚ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 9,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ನೆನಪಿಡಿ, ಅದು ಏನೆಂದು ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಡಿ TDS ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ: ಜೈಶಂಕರ್​

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ: ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ?

ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ: ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಭಾರಿ ಚೇತರಿಕೆ: ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು!

