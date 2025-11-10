ETV Bharat / business

ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ Vs ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ Vs ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್​; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ?

ನೀವು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ? - ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್​?

ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ Vs ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ Vs ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು (Getty Images)
ETV Bharat Karnataka Team

November 10, 2025

ಹೈದರಾಬಾದ್​; ಅನೇಕ ಜನರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೇಗೆ ಆರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ) ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3 ವಿಧದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿವೆ.

ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ.

ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು; ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ) ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಟಾಪ್-100 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್) ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲೂ-ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಐಟಿಸಿ ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳು. ಅಂತಹ ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು 'ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ.

ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು; ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ 101 ರಿಂದ 250 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ರೂ. 5,000 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ರೂ. 20,000 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸುಜ್ಲಾನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಲುಪಿನ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಂಪನಿಗಳು. ಅಂತಹ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು 'ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಿಡ್ - ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು; ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 250ರ ನಂತರ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ರೂ. 5000 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೀಪಕ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಅಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.

ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು?

1. ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು:

  • ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಟಾಪ್ 50-100 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
  • ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಚಂಚಲತೆ: ಈ ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಅವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು. ಇವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್​ ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವುಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಗದು ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಆದಾಯ (ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು): ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು 12%-15% ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

2. ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು:

  • ಅಪಾಯದ ವಿವರ: ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
  • ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚಂಚಲತೆ: ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದ್ರವ್ಯತೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ.
  • ಆದಾಯ (ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು): ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು 16%-20% ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.

3. ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು:

  • ಅಪಾಯದ ವಿವರ: ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಇತರ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
  • ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚಂಚಲತೆ: ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದ್ರವ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
  • ಆದಾಯ (ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು): ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು 17%-21% ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸಂಘದಿಂದ (AMFI) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ಪಡೆದ ಆದಾಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, SEBI ನೋಂದಾಯಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

