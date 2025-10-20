ನಾಳೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ 'ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್': ಏನಿದು? ಇದಕ್ಕೇಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ?
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೂ ಕೈ ತುಂಬ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಈ ದಿನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೂ ಕೈ ತುಂಬ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಮುಹೂರ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸೆಶನ್ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಹೂರ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (NSE) ತನ್ನ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಸೆಶನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.45ರಿಂದ 2.45 ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಸಮಯ 2.55 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾಳೆ ನಿಯಮಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಮುಂಬರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ರಜೆ ಮತ್ತು ನಾಳಿನ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಿಂದಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಬಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗ್ರಾಹಕ ವೆಚ್ಚ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಟೋ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 48 ಲಕ್ಷ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಮೀರಬಹುದು ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸಮಾಚಾರ: ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಧಂತೇರಸ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿದು ಆಭರಣಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹು ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಅಲೆಯ ನಡುವೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆತಂಕಗಳು ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
