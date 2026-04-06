ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಹಣಕಾಸು ಭದ್ರತೆ ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ 7 ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ತತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : April 6, 2026 at 3:54 PM IST
ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
1. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ:
- ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
- ಇದರ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 250 ರೂಪಾಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆ ಶೇ.8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
- ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ.
ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ: ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ.6-8 ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತಯಾರಿಸಿ.
2. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP): ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ನೇರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ, ಮಧ್ಯಮ, ಸಣ್ಣ ಎಸ್ಐಪಿಗಳಿವೆ.
- ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ನಂತಹ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.
- ಇವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
3. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ: ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ(ಪಿಪಿಎಫ್)ಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ.ಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 1,50,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.
- ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಮೂರನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಆರನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಏಳನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. NPS ವ್ಯಾತ್ಸಲ್ಯ ಯೋಜನೆ: ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯೋಜನೆ.
- ಪೋಷಕರು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
- ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು.
- ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
- ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮಗುವಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿವೃತ್ತಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಶೇ.10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
6. ಜೀವ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಕನಿಷ್ಠ 10-12 ಪಟ್ಟು ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಲೋಟರ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
7. ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಹಠಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಇರಬೇಕು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 6ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿಡಿ.
ನೆನಪಿಡಿ: ಸುಸಜ್ಜಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
