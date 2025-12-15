ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ - ಐರೋಪ್ಯದ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಯ್ದಾಟ: ಕೇಂದ್ರ
ಅಮೆರಿಕ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 15, 2025 at 5:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಶೀಘ್ರ ಒಪ್ಪಂದ: ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ಉಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಿಕ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗದು" ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸುತ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಔಪಚಾರಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಗಳು ಎರಡೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ: ಇನ್ನು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತೂ ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದೇ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿವೀಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, "ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ವಾಸ್ತವ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತದ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 90 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿತ್ತು.
