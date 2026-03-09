ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.. ಕಾಯಿರಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಜ್ ಮಾಡಿ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಅಂಬರೀಶ್ ಬಾಳಿಗಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 9, 2026 at 3:35 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3;30ರ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,352 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಸುಮಾರು 422 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಸಿತವನ್ನು ಖರೀದಿ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರಾಟವು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಇಂದು ಇದೇ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬಂತು. ಬಾಂಬೆ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಷೇರುಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು. ಇನ್ನು 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳು ತಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿವೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬಂತು.
ಕುಸಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 728 ಷೇರುಗಳು ತಮ್ಮ 53 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,177 ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಚಟುವಟಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣೆ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾದರೆ ಬೇಗನೆ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಅಂಬರೀಶ್ ಬಾಳಿಗಾ ಅವರು ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಆಳವಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ವರದಿಗಳು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಂಘರ್ಷವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಳಿಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಳಿಗಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾದು ನೋಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗ: ವಲಯವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಷೇರುಗಳು ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವನೆ - ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಾಳಿಗಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಒತ್ತಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಊಹೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಈಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದೀಗ ಕಾಯುವ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರದವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 'ಕುಸಿತದ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿ' ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಬಾಳಿಗಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
