ಐದು ಯುವಕರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ: ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕಥೆ ಇದು.
Published : May 11, 2026 at 12:41 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್: ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಹೃದಯ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನವೋದ್ಯಮ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ನವೋದ್ಯಮವು ಇಂದು ರೂ. 500 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೊದಲ ನವೋದ್ಯಮವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಈಗ 25 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 'ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂದು 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 21 ವರ್ಷದ ರಜತ್ ಜೈನ್, ಅವರ 23 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರ ಅರ್ಪಿತ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಛೇದನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಅವರು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬೃಹತ್, ಭಾರವಾದ ಇಸಿಜಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಇಸಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಇಸಿಜಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಧನಕ್ಕೆ 'ಪಾಕೆಟ್ ಇಸಿಜಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ 'ಸ್ಪಂದನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಸ್ಪಂದನ್ ಎಂದರೆ 'ಹೃದಯ ಬಡಿತ'ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುವಾದ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಇಸಿಜಿ ಸಾಧನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬ್ಯಾಟರಿ-ಚಾಲಿತ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸಿಜಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇಸಿಜಿ ವರದಿಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. 2016ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ, ಈ ಸಾಧನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಹೋದರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಿತ್ ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು 'ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್' ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಹಣವೂ ದೊರೆಯಿತು.
ಹೃದಯ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಸಿಜಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು: 2022ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಇಸಿಜಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಐದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು, 2026 ರಲ್ಲಿ, 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತಿಗಳು: ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಜತ್ ಜೈನ್ ಐಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಆದರೆ, ಅರ್ಪಿತ್ ಜೈನ್ ಫೈನ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಸಹವರ್ತಿಗಳಾದ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಕೂಡ ಐಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹವರ್ತಿ ಸೋಬಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು.
ಈ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಇನ್ನೋವೇಟರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಐದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು, ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 200 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 25 ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ವರೆಗೆ - ಎಲ್ಲವೂ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ': ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಪಿತ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಇಸಿಜಿ ಸಾಧನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಈ ಸಾಧನವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು.
"ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸುವ ದುಬಾರಿ ಇಸಿಜಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟಕುವಂತಹ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ಸ್ಪ್ಯಾಂಡನ್' ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ"
- ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅರ್ಪಿತ್ ಜೈನ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಳೀಯದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದ್ದು.
ಅರ್ಪಿತ್ ಮುಜಫರ್ ನಗರದವರಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಸಹೋದರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಈ ಸಾಧನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಒಗ್ಗೂಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಐದು ಜನರ ತಂಡ ಸೇರಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನವಶಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೂ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದರು.
"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ವೇತನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪಾಲನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೌರಭ್ ಬಡೋಲಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು, ಅವರು ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ."
- ಅರ್ಪಿತ್ ಜೈನ್, ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸೌರಭ್ ಬಡೋಲಾ, ಕಂಪನಿ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿದ್ದರು. ರಜತ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೌರಭ್ ಬಡೋಲಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಐಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕನಸು ದೃಢವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದೆವು. ಇಂದು, ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವೆ"
- ಸೌರಭ್ ಬಡೋಲಾ, ಸದಸ್ಯ, ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಧನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನವಿತ್ತು. ಇಂದು ಕಂಪನಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನವೀಕೃತವಾಗಿರಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ, ಬಹು ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಾರ್ ಧಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಇಸಿಜಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ: ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಪಾರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅರಿತುಕೊಂಡೆವು. ಇಂದು ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ದರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಪಿತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅನೇಕ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಸಿಜಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಸಿಜಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಚಣೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಧನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದವರೆಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಇಸಿಜಿ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕರ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು."
- ಅರ್ಪಿತ್ ಜೈನ್, ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್
ಇದಲ್ಲದೇ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕಂಪನಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದೇವಾಲಯಗಳವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ಉಚಿತ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತರದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಜತ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇಸಿಜಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ತೊಡಕಾಗಿದ್ದವು. ವುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹೃದಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸವಾಲುಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ 'ಸ್ಪಂದನ್' ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಇಸಿಜಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜನರ ಕೈಗೆಟಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
"ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಮ್ಮ 60,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನಗಳನ್ನು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನಾವು ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ."
- ರಜತ್ ಜೈನ್, ಸ್ಥಾಪಕ, ಸನ್ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್
