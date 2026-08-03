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ಗುಜರಾತ್‌ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ: ಬಾಕಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ; ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು?

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ GSDPಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಾಲಗಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಬನ್ನಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Uttar Pradesh, Bihar Carry Twice Gujarat's Debt; Tamil nadu Has Highest Debt, What is the position of Karnataka?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 2:13 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬಲಯುತವಾದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ GDP ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ಗಳು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವುಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಾತ್ರ, ಸಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ - ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?: ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಅನುಪಾತದ ಸಾಲ. ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಾಕಿ ಸಾಲ ಸುಮಾರು ₹9.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ₹8.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ₹8.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

Uttar Pradesh, Bihar Carry Twice Gujarat's Debt; Tamil nadu Has Highest Debt, What is the position of Karnataka?
ವರ್ಷವಾರು GSDP ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ (ETV Bharat)

ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಾಲದಲ್ಲಿದೆ: ಸಾಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿ)ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಾಲದ ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಶೇ.46.9ರಷ್ಟು ಅನುಪಾತದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಶೇ.59.8 ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಾಲದ ಅನುಪಾತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಆದಾಯದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಜಾಬ್: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಸಾಲವು ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿಯ ಶೇ.46.9 ತಲುಪಿರುವುದು, ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (40%) ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ (37.3%) ಇವೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲದ - ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿವೆ.

ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?: 2003ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ (FRBM) ಕಾಯಿದೆ 2004 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಡಿತದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ.3ಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿಯ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಲ್ಲಿ ಶೇ.3.5ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ.

Uttar Pradesh, Bihar Carry Twice Gujarat's Debt; Tamil nadu Has Highest Debt, What is the position of Karnataka?
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಲಗಳ ಏರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಅಧಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು:

  • ಸಬ್ಸಿಡಿ, ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು.
  • ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಖರ್ಚು.
  • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು.
  • ಕೊವಿಡ್-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸಾಲ.
  • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ.

ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು: ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಬಜೆಟ್ ನಿಯಮಗಳು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ: ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು CAG ವರದಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಬಿಹಾರದ ಆದಾಯ ₹3.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ: ಬಿಹಾರವು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ₹3,47,589.76 ಕೋಟಿ (₹3.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ₹3,47,752.61 ಕೋಟಿ (₹3.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Uttar Pradesh, Bihar Carry Twice Gujarat's Debt; Tamil nadu Has Highest Debt, What is the position of Karnataka?
ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಅನುಪಾತ (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು: ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು (₹50,000 ಕೋಟಿ), ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ (₹10,000 ಕೋಟಿ), ಸಾರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ (₹5,000 ಕೋಟಿ), ಭೂ ಆದಾಯ (₹800 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ (₹9,402.99 ಕೋಟಿ).

ಬಿಹಾರದ ಖರ್ಚು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ: ಬಿಹಾರದ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ₹3,47,589.76 ಕೋಟಿ (₹3.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಆಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ (₹68,216.95 ಕೋಟಿ), ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ (₹23,701.18 ಕೋಟಿ), ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ (₹21,270.40 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ (₹20,132.87 ಕೋಟಿ) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ₹18,737.06 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಖರ್ಚು: ಬಿಹಾರವು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹13,202.38 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 'ಉಚಿತ' ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹23,000 ಕೋಟಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ, ₹20,000 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹16,000 ಕೋಟಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಹಾರದ ಸಾಲ ₹4.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ: ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2024-25ರಲ್ಲಿ ₹2,68,613 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. 2025-26ರಲ್ಲಿ ₹3,74,133.50 ಕೋಟಿ (₹3.74 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಗೆ ಏರಿದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (GSDP)ದ 37.72% ಆಗಿದೆ. 2026-27ರಲ್ಲಿ ₹4,47,034 ಕೋಟಿ (₹4.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಮೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿಹಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2025-26ರಲ್ಲಿ ₹3,27,128 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, 2026-27ರಲ್ಲಿ ₹39,111.80 ಕೋಟಿ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು 2024-25ರಲ್ಲಿ 13.1% ನಿಂದ 2025-26ರಲ್ಲಿ 14.9%ಗೆ ಏರಿದೆ.

ಬಿಹಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರಣ:

  • 2026-27ರ ಬಜೆಟ್: ₹3,47,589.76 ಕೋಟಿ.
  • ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂದಾಜು: ₹3,47,752.61 ಕೋಟಿ.
  • ಸಾಲ: 2025-26ರಲ್ಲಿ ₹3.74 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ (GSDPನ 37.72%).
  • 2026-27ರಲ್ಲಿ ₹4.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೀರಲಿದೆ.
  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೆಚ್ಚ

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಸಾಲದ ಅನುಪಾತ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲದ ಅನುಪಾತ ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ₹84,779 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಸಾಲ 2026-27ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ತಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹35,000 ಸಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ (FRBM) ಕಾಯಿದೆಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ 10.03% ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: 2026-27 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ₹13,595.96 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು GSDPದ 2.18% ಆಗಿದೆ. ಇದು FRBM ಕಾಯಿದೆಯ 3% ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2011-12 ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6.90% ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 10.03% ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ: 2000ನೇ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರವು 2001-02ರ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 16 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದಾಯವು ಕೇವಲ 12 ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಖರ್ಚು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು: 2026-27ರ ₹1,58,560 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ₹67,459.54 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೈಯಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ'ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ₹14,065.57 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 51 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2,500 ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದ 13.94% ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್‌ನ 8.87% ಆಗಿದೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಿರು ಪರಿಚಯ:

  • ಸಾಲ ಅನುಪಾತ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
  • 2026-27ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸುಮಾರು ₹1.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.
  • ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: 10.03% (ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ).
  • ಮಹಿಳಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಂಚಿಕೆ.

ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವೆಚ್ಚವೇ ಹೆಚ್ಚು: ಹರಿಯಾಣದ ಆದಾಯ ₹1.46 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೆ, ವೆಚ್ಚ ₹1.87 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ (₹1,87,556.49 ಕೋಟಿ) ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹23,604 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ₹17,251 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ₹14,007 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಬೀಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚ: ಹರಿಯಾಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಲಾಡೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ₹6,500 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹5,000 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು). ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೃದ್ಧರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಾಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪೆನ್ಷನ್‌ಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ: ಹರಿಯಾಣ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ₹14,007.28 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ₹23,603.69 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2026-27ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ (GSDP)ದ 2.4% ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹರಿಯಾಣದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲಾ ಆದಾಯ ₹3.5 ಲಕ್ಷ: ಹರಿಯಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲಾ ಆದಾಯ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.34% ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಸುಮಾರು 3.7% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಯ ₹3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣವು ರಾಜ್ಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (SGST) ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ₹4,456 ಕೋಟಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 22% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ: ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ₹22,289 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. 2026-27ಕ್ಕೆ ₹16,966 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಗುರಿ ₹15,326 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ. 2022ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಸಾಲ ₹66,595 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2025-26ರ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ₹1,00,000 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ₹59,300 ಕೋಟಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?:

  • ಒಟ್ಟು ಸಾಲ: ₹8,24,389 ಕೋಟಿ (GSDPನ 24.94%) KFRA ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ.
  • 2026-27ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ: ₹1,32,000 ಕೋಟಿ.
  • ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ ₹3,38,007 ಕೋಟಿ.
  • ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ₹74,682 ಕೋಟಿ.
  • ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ₹35,316 ಕೋಟಿ.
  • ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹51,286 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ.
  • ಬಜೆಟ್: ₹4,48,004 ಕೋಟಿ.

ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದಾಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ತೆರಿಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. 2026-27ರ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಯೋಜಿತ ಆದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ₹1,25,000 ಕೋಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ₹45,000 ಕೋಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ ₹29,000 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ₹15,500 ಕೋಟಿ ಸೇರಿವೆ. ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯವು ₹16,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವು ನೌಕರರ ವೇತನಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 2026-27ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ ₹3,38,007 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ₹74,682 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ₹35,316 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ: ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುವ ನಿಧಿ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು).

ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ: 2026-27ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ₹51,286 ಕೋಟಿ ನೀಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೀಡಿಕೆಗಳ ವಿವರ: ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ₹28,608 ಕೋಟಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ₹10,578 ಕೋಟಿ, ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ₹6,200 ಕೋಟಿ, ಶಕ್ತಿಗೆ ₹5,300 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಯುವ ನಿಧಿಗೆ ₹913 ಕೋಟಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ₹11,871 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವು ಅದರ ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು 2% ರಿಂದ 2.5% ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ₹97,800 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (PDMA)?: ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಶುಲ್ಕದ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ, ಪಿಡಿಎಂಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ?: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾರತದ ಏಕೀಕೃತ ನಿಧಿಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಶಾಖೆಗೆ ನೀಡಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ (ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ) ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್, 1934ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 21ರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

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