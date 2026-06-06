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ಅಮೆರಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಸಿಎಂಇ ಫೆಡ್‌ವಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಫೆಡ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Stocks slump as Big Tech sinks and a strong May jobs report boosts odds for higher interest rates
ಅಮೆರಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 11:51 AM IST

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ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟದ ಭಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವರದಿಯು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಷೇರು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಆಡಳಿತ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಎಸ್​ ಅಂಡ್​ಪಿ 500 ಶೇ2.6ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಆಗ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ: ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಾಸರಿ 1.4ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ನಾಸ್ಡಾಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಶೇ 4.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಎನ್​ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಶೇ 6.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, ಬ್ರಾಡ್​ಕಾಮ್​ 7.9ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರಾನ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 13.3ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಮೆಟಾದ ಷೇರುಗಳು 5.5ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ ಎಸ್​ ಅಂಡ್​ಪಿ 500 ರೊಳಗಿನ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು.

ಈ ನಡುವೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ 1,72,000 ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆವಿನ್ ವಾರ್ಷ್ ಫೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ನೀತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರೂ, ಜೂನ್ 16- 17ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಿಎಂಇ ಫೆಡ್‌ವಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಫೆಡ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 93.09 ಡಾಲರ್​ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತೈಲ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 70 ಡಾಲರ್​ ಆಗಿತ್ತು. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ 3.8 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ಸಮಾಲೋಚಕರು ತಮ್ಮ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಳೆದ ವಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

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