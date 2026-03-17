ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅಮೆರಿಕ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ರ‍್ಯಾಲಿ

ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸೋಮವಾರ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ. 2.8 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 100.21 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ, ಎಸ್&ಪಿ 500ನಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

US Stocks Climb to Their Best Day Since the Iran War Began
ಅಮೆರಿಕ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ರ‍್ಯಾಲಿ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 8:59 AM IST

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಸೋಮವಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರದ ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಎಸ್&ಪಿ 500 ಐದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಾಸರಿ 387 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ನಾಸ್ಡಾಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಶೇ. 1.2% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಬ್ಯಾರೆಲ್ ವೊಂದಕ್ಕೆ ಶೇ 5.3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 93.50 ಡಾಲರ್​ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ $102 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 2.8% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $100.21 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅದು 106.50 ಡಾಲರ್​ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 70 ಡಾಲರ್​ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಅದು 100 ಡಾಲರ್​ ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಚಂದ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಬಂದ್​ ಆಗಿರುವುದಿಂದ ತಲ್ಲಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ & ಪಿ 500 ಅದರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 4 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ತನ್ನ ದಿನದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೂಸ್ ಲೈನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಶೇ.5.1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಶೇ.4.2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಾಲರ್ ಟ್ರೀ ಶೇ.6.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಡಚ್ AI ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ನೆಬಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ತನ್ನ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು.

ಕೃತಕ-ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಚಿಪ್‌ಗಳು ಶೇ 1.6 ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ S&P 500 67.19 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 6,699.38 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಾಸರಿ 387.94 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 46,946.41 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ನಾಸ್ಡಾಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ 268.82 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು 22,374.18 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ 1.4ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದರೆ, ಶಾಂಘೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿತು.

