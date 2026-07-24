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ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್​!

ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ದಿನ ಈ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

US Slaps 10 Per Cent Tariffs On Goods Imported From India On Issue
aಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (NI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 12:34 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​, ಅಮೆರಿಕ: ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ದೇಶಗಳ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ 60 ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಕ್ಷನ್ 301(ಬಿ)ರಡಿ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12.5ರಷ್ಟು ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ ಆಮದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯು ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿತು.

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಯಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಅವುಗಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10ರ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್​, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 301ರ ಅಡಿ 60 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಚೀನಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 12.5 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಹಾಕದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ 60 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ, ಭಾರತ, ಕೆನಡಾ, ಯುಕೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10ರ ದರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 43 ದೇಶಗಳು ಶೇಕಡಾ 12.5ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಸುಂಕಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಮದು ಸುಂಕದ ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಮೋಚನಾ ದಿನದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.

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