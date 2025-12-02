ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧ: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ತೈಲ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿತ; ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲುಕೋಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಒಡೆತನದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ತೈಲ ಆಮದು ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
Published : December 2, 2025 at 7:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು ಪರ್ಯಾಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಜ - ಸಮಯದ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕಂಪನಿ ಕೆಪ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳು (ಬಿಪಿಡಿ) ಇತ್ತು. ಇದು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ಆಮದು ಮಿಶ್ರಣದ ಶೇಕಡಾ 35 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಹರಿವಿನ 1.5-1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಪಿಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಆಮದುಗಳು 5 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 21 ರ ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಮದುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಂಕಿ- ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 21ರ ಮೊದಲು, ಖರೀದಿದಾರರು ಗಡುವುಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಮದು ದಿನಕ್ಕೆ 1.9-2.0 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಪ್ಲರ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸುಮಿತ್ ರಿಟೋಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಆಮದುದಾರ ಭಾರತವು, ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟ ನಂತರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಶೇಕಡಾ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಆಮದು, ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲುಕೋಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಒಡೆತನದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇದು ಈಗ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HPCL), HPCL-ಮಿತ್ತಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೀಗ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ನೇರ ರಷ್ಯಾದ ಆಮದುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಕುಸಿತವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರುಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿವೆ.
