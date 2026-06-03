ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 54 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 12.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಭಾರತವು ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ (Forced Labour) ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗೆಗಿನ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : June 3, 2026 at 10:44 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸದ ಮತ್ತು ಈ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 54 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ. 12.5 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೇರಲು ಅಮೆರಿಕದ USTR ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
60 ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತನಿಖೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. USTR ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೇಶಗಳು ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
For nearly a century, the United States has prohibited the importation of goods made with forced labor. It is time for our trading partners to follow suit.— United States Trade Representative (@USTradeRep) June 3, 2026
Today, Ambassador Greer determined that the acts, policies, and practices of 60 economies related to the failure to… pic.twitter.com/JWyRCDyXHL
ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸರಕುಗಳ ಆಮದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ(USTR) ಜಾಮೀಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಆರೋಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಾರತ: ಭಾರತವು ಈ ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ.
ಗ್ರೀರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು USMCA ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಬೇಕು.
USTR ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುಕೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 54 ದೇಶಗಳು ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
ಆರು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆನಡಾ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ ಆಮದು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ 12.5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಶೇ 12.5ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ 54 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಜವಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ USTR ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
USTR ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಜುಲೈ 7ರಂದು ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 22ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 6ರೊಳಗೆ ಲಿಖಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
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