ಅಮೆರಿಕದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂಕ ಹಾಕಿದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​​ಗೆ ಸೆನೆಟರ್ಸ್​ ಪತ್ರ

ಅಮೆರಿಕದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೆನೆಟರ್​ಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಟ್ಯಾರಿಫ್​ ಇಳಿಸಲು ಕೋರಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​​ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

DONALD TRUMP TARIFF
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 17, 2026 at 6:14 PM IST

2 Min Read
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದರಿಬ್ಬರು (ಸೆನೆಟರ್​ಗಳು) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನವದೆಹಲಿಯು ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಧಿಕ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿಕರು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್‌ಗಳಾದ ಸ್ಟೀವ್ ಡೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆವಿನ್ ಕ್ರೇಮರ್ ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು, ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ಕಡಲೆ, ಒಣಗಿದ ಬೀನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 27 ರಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಹಳದಿ ಬಟಾಣಿಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯದ ಸುಂಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದಕರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಂಕ ಇಳಿಸಿದರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸುಂಕವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಡೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಮರ್ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಅಧಿಕಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಅನ್ಯಾಯದ ಸುಂಕ: ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್​ಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ಸುಂಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಂಡವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೀಗ, ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಕಾರಣ, ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್​ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈಗಿರುವ ಶೇಕಡಾ 50 ಸುಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸುಂಕವೂ ಸೇರಿ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯದ ಸುಂಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

