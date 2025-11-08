ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 150,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ: ಈ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯ!
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 150,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ - ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತವೇ ಈ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
Published : November 8, 2025 at 2:32 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಈ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗಳಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು 153,074 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಚಾಲೆಂಜರ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವರದಿಯಿಂದ ಇದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೊದಲು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ.
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ, DOGE ನ ಪ್ರಭಾವ ಸಹ ಈ ವಜಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 175 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ 99 ಸಾವಿರ 500 ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ 64 ಸಾವಿರ 839 ಜನರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
2020 ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲೆಂಜರ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 23 ಲಕ್ಷ 4 ಸಾವಿರ 755 ಜನರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಳಳ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 400 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು 450 ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 14 ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಥಾಟ್ ಗ್ಯಾಲೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವೂ ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತದ ಪರಿಣಾಮ: 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ; ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ