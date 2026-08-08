ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಗಿತ: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 23,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ, ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಡೆತ
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ
Published : August 8, 2026 at 9:29 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ವರದಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತನ್ನ ಹಣದುಬ್ಬರ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 23,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 103,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ: ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ವರದಿಯು, ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷವು ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವರದಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸುಮಾರು 100,000 ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳು 26,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು 19,000 ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 22,000 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ವಕ್ತಾರ ಕುಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೇತನದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜುಲೈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಂಶವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ವರದಿಯು ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಉದ್ಯೋಗವು 720,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಶ್ವೇತಭವನ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ - ಜನನ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಫೆಡ್ ನೀತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ ಏರಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರದ ವರದಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ ಗಂಟೆಯ ವೇತನವು ಕೇವಲ ಶೇ 3.2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೇ 2021 ರಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೇವಿ ಫೆಡರಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಹೀದರ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು 32,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2025ರ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ: ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ ನೀರಸವಾಗಿದ್ದ ನೇಮಕಾತಿ ಈ ವರ್ಷ ತುಸು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೃಢವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಾನವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ವಜಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ COVID-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳ ನಂತರದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ ಕಂಪನಿಗಳು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ದರಿಲ್ಲ.
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