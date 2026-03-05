ETV Bharat / business

'1 ರಿಂದ 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯ': ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ 1ರಿಂದ 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

us-iran-war-will-last-1-to-3-weeks-economist-decodes-as-stock-markets-and-oil-prices-react-to-middle-east-conflict
2026 ಮಾರ್ಚ್ 4ರ ಬುಧವಾರ ಪೂರ್ವ ಸಿರಿಯಾದ ಕಮಿಶ್ಲಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದ ಇರಾನಿನ ಪ್ರಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು. (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 5, 2026

ಇಸ್ರೇಲ್​-ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ತೀವ್ರತರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಯುದ್ಧ ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಯುದ್ದದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಲಂಡನ್​ನ ಆರ್ಥಿಕ ಥಿಕ್​ಟ್ಯಾಂಕ್​ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಈ ಯುದ್ದ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಜ್ಞ ಕ್ಯಾಸಿಡಿ ಐನ್ಸ್‌ವರ್ತ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅವರು, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಡಳಿತದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಯುದ್ದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದಷ್ಟೇ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಏಷ್ಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಯುರೋಪಿಯನ್​, ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ: ಈ ಯುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಆಶಾವಾದದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಎಫ್​ಟಿಎಸ್​ಇ, ಡಿಎಎಕ್ಸ್​, ಸಿಎಸಿ 40, ಐಬಿಇಎಕ್ಸ್​ 35, ಎಸ್​ಟಿಒಎಕ್ಸ್​ಎಕ್ಸ್ 50 ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಐಎಕ್ಸ್​ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಡೌ ಜೋನ್ಸ್, ಎಸ್‌ಆ್ಯಂಡ್‌ಪಿ 500, ನಾಸ್ಡಾಕ್ ಮತ್ತು ರಸ್ಸೆಲ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಷೇರುಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಿ 228, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಬಿಎಸ್‌ಇ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಆ್ಯಂಡ್‌ಪಿ ಏಷ್ಯಾ 50 ಸೇರಿವೆ.

ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮೇಲೇನು ಪರಿಣಾಮ?: ಯುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯು ಮಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ 1988ದಿಂದೀಚೆಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೈನಂದಿನ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೊರತೆಯಲ್ಲ. ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಮಾತು.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು: ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ 70 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್​ನಷ್ಟಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 80 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್​ ತಲುಪಿತು.

ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ 33 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ(ಐಇಎ), ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂಧನ ಹರಿವಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡಚಣೆಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.

ಐಇಎಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್​ಎನ್​ಜಿ) ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೂ ಗಣನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಐಇಎ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಇಂಧನ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

