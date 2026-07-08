ETV Bharat / business

ಇಳಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ: ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ಕುಸಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 481 ರೂ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1,44,911 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

us-iran-strikes-rise-the-crude-oil-prices-sensex-crashes
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By PTI

Published : July 8, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 481 ರೂ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1,44,911 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌(MCX)ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,44,911 ರೂ.ಗಳಂತೆ 481 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.33 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲವಾದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 0.42 ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 4,123.61 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಿತರಣಾ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,062 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 2,29,795 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು 846 ಲಾಟ್‌ಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,062 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.46 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 2,29,795 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 1.35 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 60.78 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಕುಸಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ದುರ್ಬಲ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಾದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಬುಧವಾರ ತೀವ್ರ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಂಡವು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ತಲಾ ಶೇ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿಶತ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ, ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​​ ಬೈಕ್​ ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭ! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಷೇರುಪೇಟೆ: ತೈಲ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ

TAGGED:

TODAY GOLD RATE
US IRAN STRIKES
SENSEX CRASHES
CRUDE OIL PRICES
GOLD RATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.