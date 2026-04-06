ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಅಮೆರಿಕದ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್​ಗೆ 113 ಡಾಲರ್​ಗೆ ಏರಿಕೆ​

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 10:47 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಇರಾನಿನ ಇಂಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 1.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 110.60 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯೂ ಶೇ. 1.8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 113.60 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ವಾರದ ಆರಂಭದ ದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೀ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 1.16 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 110.30ಡಾಲರ್​ ತಲುಪಿದೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇರಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದ್ಯ ಜಲಮಾರ್ಗ ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ದ ಹಾನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇರಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್, ಹಾರ್ಮುಜ್​​ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್​ 6ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಅವರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇರಾನ್​ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತೈಲದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಒಮನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಯುದ್ದವೂ ಆರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಟೆಹ್ರಾನ್​, ಕೋಮ್​ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುದಾಳಿ: ಕನಿಷ್ಠ 18 ಮಂದಿ ಸಾವು; ಹಾರ್ಮುಜ್​​ ಓಪನ್​​ಗೆ ಹೊಸ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ ಇರಾನ್!

Tuesday, 8 PM': ಇರಾನ್​​​​​​​​​ಗೆ ಮತ್ತೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಏನ್ನನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

