UPI ಹೊಸ MDR ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆ ಬೀಳುವುದು ಈ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು: ಕಾರಣ ಇದು!
ಯುಪಿಎ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಬದಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
By R Srinivasan
Published : September 18, 2026 at 3:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಿದ್ದ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದಲೇ ಯುಪಿಐ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಶುಲ್ಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಣ್ಣ - ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶೇ. 0.4ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, 75,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 300 ರೂ.ಗಳ ಮಿತಿ ಇರಲಿದೆ.
ಯುಪಿಎ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಬದಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಪಾವತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದುವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 1.5 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಇದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನದ ಮೂಲಕ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದಂತಹ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಾದವಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಯುಪಿಐ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ಯಾವ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ?: ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಒದಗಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶಾಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರವಾದ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ 29.82 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 24.51 ಶತಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳು (P2M) ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ. 63.3ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ. 30ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8.95 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 15.5 ಶತಕೋಟಿ P2M ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ MDR ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಶೇಕಡಾ 4ರ ಅಂದಾಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಎನ್ಪಿಸಿಐನ ಎಂಡಿಆರ್ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ.
ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಡಿಆರ್, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ - ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಆರ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಗದಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಧಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಂಡಿಆರ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ, ಇಂಧನ ಪಾವತಿಗಳು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳು, ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳ ಪಾವತಿ, ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಝೆರೋಧಾದ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ವಾದಿಸಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿಗಳು 0.02 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಎಂಡಿಆರ್ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ 300 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರವು ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊರುತ್ತಾರೆ?: ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿ ವಹಿವಾಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ಶತಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಅತಿದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಆನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ, ಸರಾಸರಿ P2M ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಕೇವಲ 572 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ P2M ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 3,441 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ 7,569 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು; ಇವುಗಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟದ ವಲಯಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ, ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಎಂಡಿಆರ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಒತ್ತಾಯ ಅಥವಾ ನಿಲುವೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
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