UPI ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬ್ರೋಕರ್ಗಳೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು: ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಕಳವಳ
ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ 'ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್' ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಝೆರೋಧಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2026 at 5:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಏಕಿಕೃತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (UPI) ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ 'ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್' (MDR) ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಝೆರೋಧಾ (Zerodha) ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು (trade) ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ ಈ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು, ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು (cap) ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶೇ. 0.4 ರಷ್ಟು MDR (ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 300 ರೂ. ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ) ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NPCI) ಘೋಷಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ಕಾಮತ್ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.0.02 ರಷ್ಟು MDR (ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 300 ರೂ. ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ) ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
I think MDR on UPI was probably inevitable at some point, especially given how widespread UPI adoption has become. It could also lead to more competition, instead of just three apps accounting for more than 95% of the market.— Nithin Kamath (@Nithin0dha) September 16, 2026
That being said, there are some use cases, like…
ಯುಪಿಐ ಮೇಲೆ MDR ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು ತಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕಾಮತ್, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ರಚನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
"ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ MDR ವಿಧಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶೇಕಡಾ 95 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇವಲ ಮೂರು ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ MDR ರಚನೆಯು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಕಾಮತ್ 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Hmmm... 😬 pic.twitter.com/vOFIwcwB2d— Nithin Kamath (@Nithin0dha) September 15, 2026
ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ (trade) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ರಚನೆಯು ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಾಗಿ, ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಂತೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯುಪಿಐ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಗ್ರಾಹಕರು ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ 50 ಯುಪಿಐ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ MDR ದರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಇದು ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಕೆಯಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣವನ್ನು ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾದ 'ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್' (quarterly settlement) ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಮತ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವು ಯುಪಿಐ (UPI) ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಈ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣ ಮರಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬ್ರೋಕರ್ ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಿತಿಯ ಬದಲಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಎಂಡಿಆರ್ (MDR) ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಮತ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಎಂಡಿಆರ್ (MDR) ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, 300 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಯ ಬದಲಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ 5 ಅಥವಾ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 0.02 ರಷ್ಟು ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವೆನಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಝೆರೋಧಾ (Zerodha) ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಕ್ವಿಟಿ ಡೆಲಿವರಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಯು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯುಪಿಐ (UPI) ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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