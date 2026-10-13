ಯುಪಿಐ ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಲೀಫ್
ಹಬ್ಬದ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಲಿದ್ದ ಯುಪಿಐ ಶುಲ್ಕದ ಜಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 13, 2026 at 4:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ. 2,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಯ್ದ 'ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ' (P2M) ನಡೆಯುವ ಯುಪಿಐ (UPI) ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ 'ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್' (MDR) ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ಆಯ್ದ P2M ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಂಡಿಆರ್ (MDR) ಅನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು 'ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ' ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NPCI) ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಹಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂಡಿಆರ್ ಜಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಎಂಡಿಆರ್ (MDR) ಅನ್ವಯ?
2,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು: 2,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ P2M ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ 0.4% ರಷ್ಟು ಎಂಡಿಆರ್ (MDR) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳು: ರೈಲ್ವೆ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ವಿಮೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭಾಂಶದ (thin-margin) ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ 5 ರೂ.ನಷ್ಟು ನಿಗದಿತ ಎಂಡಿಆರ್ (flat MDR) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಯುಪಿಐ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ 'ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ' (P2P) ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
2,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ 'ಶೂನ್ಯ-ಎಂಡಿಆರ್' (zero-MDR) ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಉಚಿತ?
- ಎಲ್ಲಾ 'ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ' (P2P) ನಡೆಯುವ ವಹಿವಾಟುಗಳು
- 2,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾವತಿಗಳು: 2,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ 'ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ' (P2M) ನಡೆಯುವ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಎಂಡಿಆರ್ (MDR) ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ).
- ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪಾವತಿಗಳು: ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, 'ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ-ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ' (P2PM) ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UPI QR ಕೋಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೂ ಶೂನ್ಯ MDR (ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್) ಅನ್ವಯವಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟುಗಳು: ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ (ಹೂಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳು), ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ 0.02% ರಷ್ಟು MDR ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು 300 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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