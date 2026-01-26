2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಒತ್ತಡ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಯುಕೆ, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.
Published : January 26, 2026 at 6:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂಬರುವ 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯುಕೆ, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ವಿಶಾಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಔಷಧಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಲುದಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮಾನದಂಡಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ - ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ದ್ರವ್ಯತೆ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯ: ETV ಭಾರತದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಡುಪು ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಮಂಡಳಿ (AEPC) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎ. ಶಕ್ತಿವೇಲ್, ಉಡುಪು ರಫ್ತು ಉದ್ಯಮವು ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ದ್ರವ್ಯತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ-ತೀವ್ರ ಉಡುಪು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು, ಮರು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಸವಕಳಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು MSME ರಫ್ತುದಾರರು ಕಡಿಮೆ - ವೆಚ್ಚದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಮದು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು 18 ಪ್ರತಿಶತ ದರವು ಐಷಾರಾಮಿ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಂಡಳಿಯು ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದೆ.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ESG ಅನುಸರಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಹಸಿರು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ರಫ್ತಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ GST ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಜವಳಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಫೈಬರ್ ನೂಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ GST ದರಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು AEPC ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ರಫ್ತುದಾರರು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶಕ್ತಿವೇಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪರಿಹಾರ: 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದ ರಫ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FIEO) ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ FIEO ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ರಾಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇದೇ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸರಕುಗಳಿಗಿಂತ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳು ಜವಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಸವೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ವಿದೇಶಿ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಭಾರಿ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು FIEO ಪ್ರಮುಖ ದುರ್ಬಲತೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜಾಗತಿಕ - ಪ್ರಮಾಣದ ಹಡಗು ವಾಹಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ರಫ್ತುದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಹಡಗು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಹೊರಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 40 ರಿಂದ 50 ಶತಕೋಟಿ US ಡಾಲರ್ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ FIEO ಆಂತರಿಕ R&D ಗಾಗಿ 200 – 250 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ತೂಕದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು MSMEಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ MSMEಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ದರ ವಿಸ್ತರಿಸಲು FIEO ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ - ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒತ್ತು: ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡಿಕೆ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂಕ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಅನೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿ ಕೆ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
