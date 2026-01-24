ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026-27: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 24, 2026 at 4:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ : ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ವರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ವೇಗದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಿಸಿ ವಿಳಂಬ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ತಜ್ಞರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ರೈಲ್ವೆಗಳು ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರೂ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಝರ್ನಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಉತ್ತಮ ರೈಲು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಈ ಭರವಸೆಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೊಂದರೆ - ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ : ರೈಲು ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನವೀಕರಣಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸುಧಾರಿತ ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕೋಚ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನವೀಕರಿಸಿದ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳವರೆಗಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ - ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಹೊಸ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್, ಡಿಕ್ಕಿ ವಿರೋಧಿ ಸಾಧನ ಕವಾಚ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ LHB ಕೋಚ್ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು : 'ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೈಲು ಸಮಯಪಾಲನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ತಮ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ರೈಲ್ವೆಗಳು ಎಸಿ ವರ್ಗದ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹರೀಶ್ ತಮ್ತಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
