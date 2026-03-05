ETV Bharat / business

ನೀವು ಬಿಸಿನೆಸ್​ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಉದಯಂನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳುಂಟು.. ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ..!

ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ - ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

udyam-portal-registration-and-how-to-register-in-udyam-portal
ಉದಯಂನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳುಂಟು (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 5, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ. ಕಾರಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಅಗತ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉದಯಂ ಎಂಬ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು? ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಯಂ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:

  1. ಉದಯಂ ಪೋರ್ಟಲ್ MSME ಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಇದು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಉದಯಂ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೇ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ MSME ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. SBI ಮತ್ತು HDFC ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಉದ್ಯಮ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
  3. ಉದಯಂ ನೋಂದಣಿ MSME ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನೀತಿ, ಬಂಡವಾಳ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  4. ಉದಯಂ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  5. ಉದಯಂ ನೋಂದಣಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪರ್ಯಾಯ ತೆರಿಗೆ (MAT) ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಇದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ MAT ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  6. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ MSME ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಉದಯಂನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ.
  7. ನಿಮ್ಮ MSME ಕಂಪನಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಯಂನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು:

  • PAN ಕಾರ್ಡ್
  • GST ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
  • ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
  • ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
  • ಇ-ಮೇಲ್
  • ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, IFSC ಕೋಡ್
  • ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
  • ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ:

  • ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಉದಯಂ ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್ udyamregistration.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವೆಬ್​ ಪೇಜ್​ ಓಪನ್​ ಆಗುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ MSME ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ EM-II ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು OTP ರಚಿಸಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ OTP ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನೀವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ PAN ಪರಿಶೀಲನೆ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
  • ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ PAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ITR ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಮತ್ತು ನೀವು GSTIN (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ) ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನೋಂದಣಿ ಫಾರ್ಮ್ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಳ, ವಿಳಾಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಿತಿ (ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, NIC ಕೋಡ್ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕೋಡ್), ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು), ವಹಿವಾಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ OTP ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಇ-ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು..

