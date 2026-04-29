ಒಪೆಕ್ನಿಂದ ಯುಎಒ ನಿರ್ಗಮನ; ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವರದಿ
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ (ಒಪೆಕ್) ಮತ್ತು ಒಪೆಕ್+ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕುರಿತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : April 29, 2026 at 12:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಒಪೆಕ್ ಮತ್ತು ಒಪೆಕ್+ ನಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯದಿದ್ದರೂ, ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಾರ್ಟೆಲ್ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಕ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ (ಒಪೆಕ್) ಮತ್ತು ಒಪೆಕ್+ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕುರಿತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಯುಇಎ ನಿರ್ಧಾರವು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸರಳ ದಿಕ್ಕಿನ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯುಎಇ ನಿರ್ಗಮನವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯ ಸಾಗಣೆ ದುರ್ಬಲತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೆಕ್ನಿಂದ ಯುಎಇ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಡಿತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ತನ್ನ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಒಪೆಕ್+ ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಾಗೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಯುಎಇ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮೀಸಲುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಅಬುಧಾಬಿ ಮೂಲಕ 1967ರಲ್ಲಿ ಒಪೆಕ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುಎಇ, ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಗಮನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬಲ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ. ಇರಾನ್ನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಯುಎಇಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
