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ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿ!

ಟ್ರಂಪ್​ ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ರಹಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ಟ್ರೂಥ್​ ಸೋಶಿಯಲ್​ ವೇದಿಕೆ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 11:14 AM IST

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ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಟ್ರೂಥ್​ ಸೋಶಿಯಲ್​ ವೇದಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಂಪನಿ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 238 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಪನಿ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮರುಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ರಹಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟವು 8 ಸೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ 86 ಸೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕೆವಿನ್ ಮೆಕ್‌ಗರ್ನ್, ಕಂಪನಿ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋದಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದೀಗ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಧ್ಯೇಯದತ್ತ ಮಾತ್ರ ಮರುಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಟ್ರಂಪ್ ಮೀಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಷೇರುಗಳು ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಅನುಭವಿಸಿದವು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಆರಂಭದಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

ಇದೀಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಮೆಕ್​ಗರ್ನ್​, ಟ್ರುತ್ ಎಪಿಐ ಎಂಬ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ದತ್ತಾಂಶ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರುತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಖಾತೆಗಳ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಎಪಿಐಗಳ ಮೂಲಕ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ನೈಜ ಸಮಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ತನಿಖೆ ಎಂದ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಸ್​: ಈ ನಡುವೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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