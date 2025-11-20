ETV Bharat / business

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ವಂಚನೆ ತಡೆಗೆ ಟ್ರಾಯ್​ ಹೊಸ ಕ್ರಮ; ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಗೆ 1600 ಸರಣಿ ನಂಬರ್​ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಹಕರ ವಂಚನೆ, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಸದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಟ್ರಾಯ್​ '1600' ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

TRAI: Bank calls should come only with 1600 series number
ಟ್ರಾಯ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 20, 2025 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಟ್ರಾಯ್​ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ವಂಚಕರು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಟಿಪಿ/ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಅದರ ಅನುಸಾರ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕರೆಗಳು "1600" ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು (ಎನ್​ಬಿಎಫ್​ಸಿ) ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು '1600' ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಳಕೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗಡುವು ನೀಡಿ ಟ್ರಾಯ್​ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟ್ರಾಯ್​ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮ, ಗಡವು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 2026ರ ಜನವರಿ '1600' ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರೊಳಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಗಡುವು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 15ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಎನ್​ಬಿಎಫ್​ಸಿಗಳು, ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರೊಳಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಉಳಿದ ಎನ್​ಬಿಎಫ್​ಸಿಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 1, ರೊಳಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರೊಳಗೆ 1600 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗಡುವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಐಆರ್​ಡಿಎಐ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಾಯ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಬಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್​ಆರ್​ಡಿಎ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು '1600' ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಸದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಟ್ರಾಯ್​ '1600' ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು TRAI ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ, 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಾಯ್​ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್​ಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್​: ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಈ ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

TAGGED:

1600 SERIES NUMBER
TRAI NEW RULE
TRAI MANDATE 1600 SERIES
1600 SERIES FOR BANKING CALL
1600 SERIES NUMBER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

460 ಹಾಡು, 136 ಗಾಯಕರು, 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಯನ: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡುಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ

ಪುಟ್ಟ ಗಾತ್ರದ 'ಕಿಯೊ' ಪಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 18,999 ರೂ.!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಏಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ? ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೋಡಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.