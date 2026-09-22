'ಡೇಟಾ ಹೊರತಾದ ಕೇವಲ ಕರೆ, SMS ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ': ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ TRAI ಸೂಚನೆ
ಕೇವಲ ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ. ಇಂತಹ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಯ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 22, 2026 at 7:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸದ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಟ್ರಾಯ್) ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ (13ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಾವಳಿ-2026 ರ ಅಡಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 30 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳ ದರವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಒಂದೇ ನಿಗದಿತ ತಾರೀಖಿನಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಾರೀಖು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಉದಾ-ಫೆಬ್ರವರಿ) ಆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವನ್ನೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ: ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾಯ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಬೇಡದ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾಯ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಇರುವ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಹುಡುಕುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮುನ್ನ ಟ್ರಾಯ್ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ 1,132 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಜೂನ್ 15 ರಂದು ನಡೆದ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಕರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: