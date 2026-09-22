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'ಡೇಟಾ ಹೊರತಾದ ಕೇವಲ ಕರೆ, SMS ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ': ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ TRAI ಸೂಚನೆ

ಕೇವಲ ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ. ಇಂತಹ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಪ್ಲಾನ್​​ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಯ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

FLEXIBLE VOICE AND SMS
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 7:55 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮೊಬೈಲ್​ ಡೇಟಾ ಬಳಸದ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಟ್ರಾಯ್​) ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​ ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾರಿಫ್​​ ವೋಚರ್​ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಟೆಲಿಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ (13ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಾವಳಿ-2026 ರ ಅಡಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 30 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳ ದರವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಒಂದೇ ನಿಗದಿತ ತಾರೀಖಿನಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಾರೀಖು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಉದಾ-ಫೆಬ್ರವರಿ) ಆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವನ್ನೇ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ: ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾಯ್​ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಬೇಡದ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್​ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾಯ್​ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​ ಇರುವ ಪ್ಲಾನ್​​ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ಲಾನ್​ ಹುಡುಕುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮುನ್ನ ಟ್ರಾಯ್​ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್​ 7 ರಂದು ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ 1,132 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಜೂನ್​ 15 ರಂದು ನಡೆದ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಕರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​ 11 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋರ್ಟಲ್​​ನಲ್ಲಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಾಯ್​ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

TELECOM COMPANIES
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ಟ್ರಾಯ್​
FLEXIBLE VOICE AND SMS

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