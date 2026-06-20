ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ; ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಲಿ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು!
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : June 20, 2026 at 6:19 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗೀಗ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 'ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ' ಎಂದರೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರ ಮೊತ್ತ. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಷೇರುದಾರರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ - ಇದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸೂಚಕ ಇದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ವ್ಯವಹಾರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ನುರಿತ ತಜ್ಞರು.
ಲಾಭದ ಶಕ್ತಿ: ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಆ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಗದು ವಿತರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ದ್ರವ್ಯತೆ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಂಪನಿಯ ದ್ರವ್ಯತೆಯು ಸವಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ನಗದು ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪಾವತಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ದ್ರವ್ಯತೆ ಒತ್ತಡದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು: ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮೀರಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಲಾಭದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವು ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಶಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸದೇ ವರ್ತಮಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಎದುರು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನವು ಅಂತಹ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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