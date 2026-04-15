ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೀರಿಸಿದ್ದೀರಾ?; ಹಾಗಾದರೆ ಈ 5 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ!
- ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವು - ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು
Published : April 15, 2026 at 3:18 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲಸ, ಮನೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ವಾಹನ, ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ, ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯ EMI ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 5 ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು? ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಆ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಮರೆತುಹೋಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೀರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಸಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸಾಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಈ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು?
1. ಸಾಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ:
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2. ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NDC/NOC):
ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆ ಇದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NDC)/ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NOC) ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
3. ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು:
ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಾಹನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
4. ಅಂತಿಮ ಮರುಪಾವತಿ ಹೇಳಿಕೆ:
ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಂತಿಮ ಮರುಪಾವತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಏನಿದು ಹೈಪೋಥೆಕೇಶನ್:
ಸಾಲ ಇರುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ/ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ವಾಹನ ಸಾಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತಾ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸುಂಕ: ಜಗತ್ತಿನ 10 ಸುಂಕ ರಹಿತ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಿವು!
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಇಂಧನ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿವೆ: IMF, World Bank, IEA